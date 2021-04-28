Приштина, , 07:31 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 апреля провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мишель поздравил косовского премьер-министра с внушительной победой на парламентских выборах в Косово (впервые за историю Косово одна партия — Движение за самоопределение — набрала свыше 50% голосов не вступая в коалиции). Мишель пожелал Курти удачной поездки в Брюссель.

Премьер-министр Курти сообщил председателю Европейского совета о приоритетах своего правительства — борьбе с пандемией и скорейшем обеспечении поставок новых партий вакцины от COVID-19. Политик поблагодарил Европейский союз за помощь Косово вакцинами посредством программы COVAX.

В завершение разговора Курти подчеркнул, что его правительство привержено обеспечению притока новых инвестиций, которые приведут к созданию новых рабочих мест, проведению реформы системы правосудия и ведению «хорошо подготовленного» диалога с Сербией.

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