Приштина, , 07:30 — REGNUM Генеральный прокурор Косово Александр Люмези 27 апреля провел встречу с главой миссией Европейского союза по установлению верховенства права в Косово ЕВЛЕКС Ларсом-Гуннаром Вигемарком.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили профессиональные вопросы, связанные с установлением верховенства права, борьбой с коррупцией, межинституциональной координацией и сотрудничеством, изменениями в уголовном законодательстве, а также общими реформами системы правосудия, в том числе и прокуратуры.

Стороны расценили встречу как весьма продуктивную и подчеркнули важность сотрудничества прокуратуры с миссией Евросоюза ЕВЛЕКС.

Напомним, выдвинутая пришедшим к власти в Косово правительством Альбина Курти амбициозная повестка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в обладающем репутацией криминального протогосударственного образования Косово привлекла к нему внимание международного сообщества. В Германии, Италии, Финляндии и других странах уже пообещали Косово поддержку на этом пути.

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