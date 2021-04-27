Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Студия Boundless Entertainment показала первого оригинального персонаже мобильной игры Marvel Strike Force. Об этом 27 апреля сообщил портал Game Informer.

Разработчики показали поклонникам игры несколько концепт-артов, на которых изображена физик, инженер, пилот и астронавт Сибил Тан, также известная как Kestrel. Согласно биографии, Тан в начале карьеры работала в NASA, в какой-то момент Ник Фьюри завербовал её, впечатлившись уровнем интеллекта.

https://twitter.com/ToyerToys/status/1387119250175758336

Marvel Strike Force — это пошаговая ролевая игра для мобильных платформ под управлением Android и iOS. Её релиз состоялся 28 марта 2018 года.