, 07:11 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 27 апреля, в международный день пропавших без вести призвал политических лидеров Западных Балкан не делать пропавших заложниками политической обстановки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол высоко оценил прогресс, достигнутый в этом направлении в последний год.

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Напомним, летом-осенью 2020 года в ходе переговоров Сербии и Косово были достигнуты предварительные соглашения по вопросу о разъяснении судьбы пропавших без вести 1639 косовских албанцев.

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Вопросу о судьбе пропавших в Косово предают высокое значение на политическом уровне, требуя от Сербии пролить свет на их судьбу.