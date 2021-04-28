Скопье, , 07:12 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 27 апреля прибыл в Брюссель, где провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и главой Европейского парламента Давидом Сассоли.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи с Боррелем Пендаровси подчеркнул, что за прошедший период Северная Македония продемонстрировала зрелый политический подход максимальную устремленность к реализации «европейской перспективы».

Политик подчеркнул, что интеграция Северной Македонии в Евросоюз соответствует интересам стабильности, безопасности и процветания всего региона и призвал Евросоюз расширить свою роль в этом регионе, чтобы вселить оптимизм в Западно-балканское сообщество и стимулировать повестку реформ.

Главе Европейского парламента Пендаровски сообщил о ходе европейских регионе в стране и о текущих вызовах для страны, созданных пандемией COVID-19.