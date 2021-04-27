Луганск, , 22:59 — REGNUM Украинские боевики совершили 219 огневых провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 27 апреля Народная милиция ЛНР.

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За этот период в результате атак ВСУ в Донбассе было повреждено семь гражданских объектов, четверо мирных жителей были ранены и двое — погибли.

О общей сложности ВСУ допустили на линии соприкосновения с республиками Донбасса 251 нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня.

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