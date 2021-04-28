Скопье, , 07:22 — REGNUM Докладчик по Северной Македонии в Европейском парламенте Ильхан Кючюк 27 апреля рассказал общественности о своей встрече с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что еще не известно, пройдут ли в Болгарии внеочередные парламентские выборы, однако их проведение будет означать перенос переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Европейский дипломат призвал власти Северной Македонии быть готовыми к данному сценарию и сфокусироваться на проведении внутренних реформ и поддержании хороших добрососедских отношений.

Напомним, после проведения парламентских выборов 4 апреля в Болгарии новое правительство Бойко Борисова было отправлено парламентом в отставку в первый же день своего существования.

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