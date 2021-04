Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Исполнительный директор компании SpaceX Илон Маск подшутил над жалобами Джефа Безоса, владельца компании-конкурента Blue Origin, о якобы несправедливой передаче SpaceX государственного контракта на сумму в $2,9 млрд. Язвительный комментарий Маск оставил 27 апреля в своем Twitter.

«Can't get it up (to orbit) lol», — написал Маск под новостью о недовольстве конкурента.

В дословном переводе на русский — «Не могу поднять это (на орбиту)» — язвительный комментарий теряет смысл, потому что на английском языке выражение является вульгарной идиомой, указывающей на проблемы с мужским достоинством.

Маск не в первый раз шутит над Безосом на подобную тему, однако данный комментарий вряд ли можно причислить к остроумным выходкам бизнесмена.

Напомним, 16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году, сумма которого составляет $2,89 млрд, получила компания Илона Маска SpaceХ. Компания будет разрабатывать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

В свою очередь Безос заявил, что решение NASA«исключает возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну».