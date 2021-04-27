Ареццо, 27 апреля 2021, 22:42 — REGNUM Суд итальянского Ареццо во вторник, 27 апреля, признал невиновным местного жителя Вальтера Де Бенедетто, который ранее был задержан за производство наркотиков.
Дома у Де Бенедетто сотрудники правоохранительных органов нашли небольшую «плантацию» марихуаны.
Однако суд постановил, что с учетом характера заболеваний подозреваемого (у него ревматоидный артрит) и того факта, что он использовал марихуану исключительно для личных терапевтических нужд, он должен быть освобожден от какого-либо наказания.