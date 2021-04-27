Луганск, , 22:40 — REGNUM Четыре раза с начала суток 27 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает управление Народной милиции республики.

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Из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) и миномёта калибра 82 мм украинские боевики обстреляли район села Логвиново. Населённый пункт был атакован с двух направлений.

Район Золотого-5 обстрелян украинскими боевиками из автоматического станкового гранатомёта, район посёлка Молодёжное ВСУ атаковали из РПГ.

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