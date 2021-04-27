Москва, , 22:40 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 678 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в опубликованном 27 апреля информационном бюллетене Минобороны.

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«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 678 470 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент в Вооружённые силы поставлено 705 965 доз вакцины. Вакцинацию проходят как военнослужащие, так и члены их семей, а также сотрудники гражданского персонала.

В Минобороны также сообщили, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 12 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 32 890 человек.

По информации ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 342 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Отмечается, что все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.