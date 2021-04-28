Москва, , 07:20 — REGNUM В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась возможность настроить автоматически повторяемые переводы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Благотворительный сервис на портале mos.ru начал работу в октябре 2020 года. С тех пор жители столицы совершили при помощи него более 14,7 тысячи пожертвований. Средний размер благотворительного платежа составил 270 рублей. На данный момент партнерами проекта стали 40 фондов.

«Эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день», — подчеркнула Сергунина.

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