Скопье, , 07:18 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 27 апреля сообщили, что в соответствии с предложением комиссии по инфекционным заболеваниям со среды, 28 апреля, в стране с 21:00 до 5:00 будет действовать комендантский час в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, исключением станут ночи с 1 на 2 мая (на Пасху) и с 13 на 14 мая — в день празднования мусульманского Ураза-Байрама.

Объекты ресторанного бизнеса смогут работать лишь на открытых террасах и только до 20:30. По-прежнему запрещается празднование свадеб, дней рождений, крестин и других семейных празднеств. Исключение делается для столовых аэропортов, отелей, мотелей, ресторанов, общежитий.

Новые меры будут действовать до 15 мая.

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