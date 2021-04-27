Палермо, Италия, , 22:31 — REGNUM Мэр итальянского Палермо Леолука Орландо во вторник, 27 апреля, призвал «несознательных» горожан прекратить нарушать антикоронавирусные ограничения.

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Ситуация на Сицилии весьма серьезна, и те, кто нарушают правила, провоцируют не только новые смерти тысяч людей, но и экономические последствия в виде «смертей» тысяч компаний, отметил он.

По данным на 27 апреля, в Италии умерли 119 912 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 301). Число подтвержденных носителей выросло на 10 404 (днем ранее — на 8444). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 981 512 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 448 149 человек — на 4663 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 361 116 человек, что составляет 8,90% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.