Лос-Анджелес, США, , 22:30 — REGNUM Amazon опубликовала первые кадры будущего фильма «Война будущего», главную роль в котором исполнит Крис Пратт. Изображение были опубликованы 27 апреля на портале Screen Rant.

На фотографиях запечатлен герой Пратта и члены его отряда, готовящиеся к битве с пришельцами. На одном из кадров показано, как герои смотрят на разрушенный город. Премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 23 июня 2021 года.

В качестве режиссёра проекта выступает Крис МакКей («Лего Фильм: Бэтмен»). Ранее СМИ сообщили, что Amazon приобрела эксклюзивные права на показ фильма за $200 млн.

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