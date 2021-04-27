Москва, , 22:29 — REGNUM Российские авиакомпании завершили выполнение специальных рейсов для вывоза туристов изТанзании, авиасообщение с которой было приостановлено из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе Росавиации.

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По информации ведомства, за период с 1 по 27 апреля из Танзании в Россию было совершено 12 рейсов, в рамках которых было вывезено в общей сложности 4,1 тысячи пассажиров.

«Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена», — отметили в Росавиации.

Напомним, Россия приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию и Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.