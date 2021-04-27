* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Международной изоляцией и санкциями пригрозил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад 27 апреля в ходе выступления в Конгрессе США.

Комментируя планы Пентагона по выводу контингента из Афганистана, Халилзад призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить срыв переговоров и не помышлять о захвате власти в стране. Иначе их ждёт противостояние не только со стороны США, но и «всего региона».

ИА REGNUM) столкнутся с изоляцией, противостоянием со стороны региона, санкциями и международным противодействием». Халилзад «Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим.) столкнутся с изоляцией, противостоянием со стороны региона, санкциями и международным противодействием».

Американский дипломат призвал Пакистан со своей стороны воздействовать на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те вступили в переговоры «снизили уровень насилия», ведь пакистанцам как никому, важно спокойствие в соседней стране.

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