Рим, , 22:16 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 27 апреля, в Италии умерли 119 912 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 373 (днем ранее — на 301), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 404 (днем ранее — на 8444).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 981 512 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 448 149 человек — на 4663 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 5 361 116 человек, что составляет 8,90% населения Италии.