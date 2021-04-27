Скопье, , 22:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 27 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2874 образцов в стране выявили 450 носителей коронавируса. Еще 1001 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 151 122 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4742 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой в два раза меньше.

За последние сутки в стране скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее — 37 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 130 910 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 15 470 человек.

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