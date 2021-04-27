Токио, , 22:08 — REGNUM Capcom продлила период доступности демоверсии игры Resident Evil Village до восьми дней. Об этом 27 апреля сообщил портал Game Informer.

Изначально разработчики хотели позволить геймерам играть в демоверсию лишь в течение суток, тестовый период должен был стартовать 1 мая 2021 года, в 03:00 по московскому времени, а завершиться в это же время 2 мая. Сейчас Capcom объявила, что геймеры смогут оценить демонстрацию в период с 1 по 9 или 10 мая (в зависимости от региона) 2021 года.

Стоит отметить, что многие геймеры выразили недоумение по поводу решения компании ограничить по времени доступ к демоверсии игры. Релиз Resident Evil Village запланирован на 7 мая 2021 года.

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