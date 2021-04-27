Копейск, Челябинская область, , 22:02 — REGNUM В Копейске Челябинской области мать четырёхлетнего мальчика, получившего ожоги, три дня не пускала медиков в квартиру. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

По словам граждан, ребёнок кричал от боли. И только после вмешательства соседей и полиции врачи смогли оказать ему помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на мальчике загорелась одежда. В СКР не исключают, что это произошло из-за газовой зажигалки.

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