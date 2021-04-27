Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Завершать свои дела в Афганистане призвал сограждан американский Госдеп в опубликованном 27 апреля заявлении.

В связи с тем, что 1 мая Пентагон начнёт вывод своего контингента из Афганистана, американское внешнеполитическое ведомство заявляет:

«Гражданам Соединённых Штатов, желающим покинуть Афганистан, стоит улететь как можно скорее доступными коммерческими рейсами».

Госдеп добавил, что находиться в Афганистане опасно как по эпидемиологическим причинам, так и в связи с угрозой терактов и вооружённого конфликта. Кроме того, американские дипломаты, которые могут выполнять свои обязанности, не находясь в Афганистане, выводятся из страны.

Напомним, 14 апреля американский президент Джо Байден объявил о начале вывода контингента из Афганистана 1 мая, завершиться этот процесс должен к 11 сентября 2021 г.

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