Токио, , 21:54 — REGNUM Игра Monster Hunter Rise получила масштабное обновление Ver. 2.0. Об этом 27 апреля сообщил портал Game Informer.

Патч не устраняет ошибки, но добавляет в игру много нового контента, в т. ч. новые миссии с охотой на монстров Elder Dragons и Apex. Геймеры получили возможность сразиться с существами Kushala Daora, Teostra, Chameleos, Apex Rathalos и Apex Diablos.

Отмечается, что на монстров типа Apex игроки смогут охотится вне рамок квестов Rampage. Кроме того, теперь они могут создавать многослойную броню, а предел ранга охотника можно разблокировать при определённых условиях.

Напомним, релиз Monster Hunter Rise состоялся 26 марта 2021 года на консоли Nintendo Switch. Ожидается, что на ПК игра выйдет в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Monster Hunter Rise потеряли доступ к сохранениям