Вашингтон, , 21:54 — REGNUM В Афганистан направляются из Кувейта реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает 27 апреля Центральное командование вооруженных сил США.

По словам американского командования, это предпринято для осуществления огневого прикрытия вывода военного контингента США из Афганистана.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск», — заявляет Центральное командование на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Катар были перебазированы стратегические бомбардировщики. Это также объяснялось намерением прикрыть вывод американских войск и сил коалиции во время вывода из Афганистана.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена заявила о начале вывода военных из Афганистана 1 мая.

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