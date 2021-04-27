Даллас, США, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов высказал свое мнение об игре россиянина Дениса Гурьянова после матча против «Каролины», который завершился победой «звезд» со счетом 4:3 в дополнительное время.

«Денис стал играть увереннее, он использует свою скорость. А это очень сильный инструмент в его арсенале.

Я стараюсь работать с ним каждый день. Я, Дикинсон и он постоянно общаемся и думаем, что нам надо сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова Бенна официальный портал НХЛ.