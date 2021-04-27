Йошкар-Ола, , 21:53 — REGNUM Советский районный суд Марий Эл вынес приговор в отношении жителя поселка Куженер, который обвинялся по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в январе 2021 года, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанес ножевые ранения своему сыну и его знакомому. От острой кровопотери сын осужденного скончался на месте происшествия, знакомый выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Свою вину мужчина полностью признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в марте текущего года 63-летний гражданин арестован за убийство своего 30-летнего сына. По данным следствия, молодой человек пришёл к отцу домой и стал громко стучать в дверь. В ходе возникшей ссоры пожилой человек зарезал его, а затем уснул. Тело погибшего обнаружил сосед, который пошёл выгуливать собаку.

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