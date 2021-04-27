Челябинск, , 21:44 — REGNUM В администрации Челябинска упразднена должность заместителя главы города по городской среде. Об этом пишут СМИ.

О намерении изменить структуру мэрии градоначальница Наталья Котова заявила на заседании гордумы 27 апреля. Депутаты поддержали её предложения. Полномочия замглавы перераспределят.

Отметим, пост заммэра по городской среде был введён в начале 2020 года. Его занимал Александр Егоров. Однако затем он ушёл в областную власть и его должность оставалась вакантной.