Москва, , 21:43 — REGNUM Спрос на облигации 72-го выпуска городского внутреннего займа Москвы в 2,3 раза превысил объем предложения. Об этом 27 апреля сообщили в департаменте финансов столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Размещение ценных бумаг состоялось 27 апреля в ПАО Московская биржа. Объем предложения составил 5 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей и сроком обращения в три года. Ставка купонного дохода составила 6,55% годовых.

«Спрос на облигации Правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем нашего предложения: всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд рублей», — заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Всего удалось разместить 32 687 935 штук гособлигаций Москвы, что составляет 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,6 млрд рублей. Также 2,3 млн штук облигаций доразмещены на вторичных торгах.

«Считаю итоги аукциона успешными. Облигации распределились среди широкого круга инвесторов — негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы», — подчеркнула руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Гособлигации Москвы впервые за восемь лет разместили на бирже