Саранск, , 21:35 — REGNUM В Мордовии начата процессуальная проверка после публикации в СМИ сообщения о смерти мужчины в одной из больниц Саранска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В публикации указано, что мужчина после проведенного лечения был выписан из больницы. Однако в тот же день он был вновь на скорой помощи госпитализирован в другое медицинское учреждение, где скончался.

В ходе проверки планируется изучить медицинскую документацию. Для установления причинной следственной связи между действиями медиков и гибелью мужчины будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге разбираются в причинах и обстоятельствах смерти 65-летнего мужчины, которого лечили в больнице от COVID-19, а затем выписали на долечивание домой. Мужчина умер, не дойдя несколько метров до дома.

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