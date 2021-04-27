Москва, , 21:33 — REGNUM Российские военные взяли под контроль действия американского сторожевого корабля «Гамильтон», вошедшего в Черное море, сообщает 27 апреля Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», — указано в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Шестой флот ВМС США официально сообщил о появлении патрульного корабля «Гамильтон» в Черном море для «поддержки» союзников по НАТО и региональных партнеров.

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