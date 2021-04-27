Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Телеканал FOX анонсировал мультсериал «Флинтстоуны Бедрок», который станет продолжением оригинального шоу. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Действие сиквела будет происходить через 20 лет после событий, показанных во «Флинтстоунах», зрители увидят всех знакомых персонажей, которые, однако, уже не будут прежними. В центре внимания будет находиться выросшая Пебблс Флинтстоун, которую озвучит Элизабет Бэнкс. FOX характеризует новый сериал как «анимационную комедию для взрослых в прайм-тайм».

Напомним, сериал «Флинтстоуны» выходил в эфир телеканала ABC с 1 сентября 1960 года по 1 апреля 1966-го. Создавали сериал известные аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера.

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