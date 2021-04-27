Челябинск, 27 апреля 2021, 21:25 — REGNUM В Челябинск к концу 2021 года поступит 30 новых трамваев. Поставку выполнит холдинг «Синара-Транспортные Машины», сообщает областной миндортранс.
Договор заключен между компанией и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Его общая сумма составляет 1 млрд 59 млн рублей.
Первые десять машин Челябинск получит в сентябре. Гарантийный срок составит два года либо 100 тыс. километров пройденного пути. Трамваи изготовит «Усть-Катавский вагоностроительный завод», который является стратегическим контактным партнёром СТМ.