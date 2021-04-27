Иерусалим, , 21:22 — REGNUM Беспилотник, запущенный из Ливана, сбит израильскими военными, сообщает 27 апреля Армия обороны Израиля.

Отмечается, что беспилотник «вторгся в воздушное пространство Израиля из Ливана в районе восточной части «голубой линии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 апреля, Армия обороны Израиля заявила, что из сектора Газа было выпущено три ракеты в сторону израильской территории.

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