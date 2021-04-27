Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Основатель американской компании MicrosoftБилл Гейтс заявил 26 апреля, что мир должен полностью оправиться от пандемии COVID-19 к концу 2022 года благодаря распространению вакцины, хотя сам вирус и не будет окончательно побежден к этому сроку. Об этом 27 апреля сообщает Fox Business.

«Мы не сможем полностью избавится от этого вируса, но мы сумеем свести случая заражения к минимальному количеству к концу 2022 года», — рассказал Гейтс.

При этом, по его мнению, темпы вакцинации радуют и определенно помогают в борьбе с пандемией. Гейтс предположил, что такие богатые страны как США и Великобритания скоро распространят достаточное количество вакцины, чтобы освободить больше доз для развивающихся стран.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее премьер-министр РФМихаил Мишустинзаявил, что распространение коронавируса в России остановится после того, как будет выработан коллективный иммунитет.