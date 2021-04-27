Саранск, , 21:16 — REGNUM В Мордовии на площадке ЗАО «Плайтерра» запустили вторую очередь завода по производству березовой фанеры. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности. Объем инвестиций в новое производство составил 2,25 млрд рублей.

Вторая очередь завода в посёлке Умёт по производству белой (березовой) большеформатной и ламинированной фанеры запущена с привлечением льготного займа от ФРП. Это позволило увеличить общую мощность предприятия на 40% — со 115 до 160 тыс. кубометров продукции в год.

Глава ФРА Роман Петруца уточнил, что компания получила два льготных займа на общую сумму 999 млн рублей под 1% годовых. В 2021 году был выдан третий заем на 390 млн рублей для организации выпуска топливных гранул из отходов основного производства.

Ранее предприятие использовало древесину из соседних регионов, теперь будут использоваться материалы с территории Мордовии параллельно с проведением лесовосстановительных работ. Все отходы производства идут на изготовление топливных брикетов.

«Мы признательны Фонду развития промышленности за своевременную поддержку инвестпроекта. Открытие новых производств, расширение действующих мощностей — это всегда важно для развития экономики региона. Но еще более значимо развитие таких производств в сельской местности, это новые рабочие места, это возможность для людей жить и работать здесь, не уезжая на заработки в другие регионы», — отметил врио главы Мордовии Артём Здунов.

Основными заказчиками продукции, произведенной в Мордовии, являются строительные компании, мебельные фабрики, а также международные торговые сети магазинов для дома и ремонта. Её можно встретить, например, в магазинах Leroy Merlin, «Петрович», в качестве готовой мебели продукция представлена в магазинах IKEA.

Гендиректор компании «Плайтерра» Сергей Никоноров подчеркнул, что теперь перед предприятием стоит задача — создать производство экологически чистого биотоплива (пеллет). Сырьем для него станут отходы от деревообработки и низколиквидная древесина. Таким образом будет решена одна из основных задач лесозаготовительного производства — утилизация отходов.