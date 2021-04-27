Токио, , 21:15 — REGNUM Экс-продюсер серии Street Fighter Ёсинори Оно рассказал о том, чем он занимается после ухода из Capcom. Публикацию он разметил 27 апреля на своей twitter-странице.

Разработчик объявил, что планирует занять пост президента и операционного директора DelightWorks — компании, занимающейся разработкой видеоигр для мобильных платформ. Он отметил, что эта работа в этой студии отличается от той, к которой он привык и что собирается по-новому взглянуть на процессы.

https://twitter.com/Yoshi_OnoChin/status/1386946709964664832

Напомним, Ёсинори Оно покинул Capcom в августе 2020 года. Он проработал в этой японской компании около 30 лет. Студия DelightWorks знакома геймерам по проекту игры Fate/Grand Order.

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