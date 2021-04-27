Бишкек, , 21:09 — REGNUM Сейчас цены на говядину и баранину в среднем по Киргизии составляют 450 сомов (397 рублей) за килограмм. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

За последний год говядина подорожала на 89 сомов (78 рублей) или почти на 25%, а баранина — на 101 сом (89 рублей) или на 29%.

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При этом наиболее высокие цены на говядину сложились в Нарыне — 460 сомов (405 рублей) за килограмм, Джалал-Абаде — 458 сомов (404 рубля), Кербене и столице республики — 454 сома (400 рублей).

Минимальные цены на нее зафиксированы в городе Исфане — 410 сомов (361 рубль), в селе Покровке — 420 сомов (370 рублей), а также в городах Баткен и Ноокат — 430 сомов (379 рублей).

Наиболее дорогая баранина продается в Джалал-Абаде и Исфане — 500 сомов (441 рубль) за килограмм, в Баткене — 490 сомов (432 рубля) и Кара-Суу — 470 сомов (414 рублей).

Минимальные цены на такое мясо наблюдаются в городе Караколе и селе Покровке —420 сомов (370 рублей) за килограмм, а также в городе Кара-Балте — 440 сомов (388 рублей).

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