Бишкек, , 21:08 — REGNUM В Киргизии среднемесячная номинальная заработная плата без учета малых предприятий составила 17,9 тысячи сомов (15,8 тысячи рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Наиболее высокая средняя зарплата у работников сферы финансового посредничества и страхования — 35,9 тысячи сомов (31,6 тысячи рублей), информации и связи — около 34,6 тысячи сомов (30,5 тысячи рублей), добычи полезных ископаемых — 33,6 тысячи сомов (29,6 тысячи рублей), а также энерго‑ и газоснабжения — 28,2 тысячи сомов (24,8 тысячи рублей),

В то же время самые низкие зарплаты получают работник таких сфер, как образование — около 13,8 тысячи сомов (12,1 тысячи рублей), сельское хозяйство — 10,6 тысячи сомов (9,3 тысячи рублей), здравоохранение и соцобслуживание — около 10,5 тысячи сомов (9,2 тысячи рублей), а также искусство, развлечения и отдых — 9,3 тысячи сомов (8,2 тысячи рублей).