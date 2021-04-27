Киев, , 21:07 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко вечером 27 апреля выступил с обращением по поводу возможной встречи нынешнего президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что он не может молчать, когда видит «иррациональное желание Зеленского как угодно, в любое время и любой ценой увидеть Путина». В этой ситуации он считает необходимым дать несколько дельных и проверенных временем советов и освежить определенные «красные линии».

В частности, Порошенко посоветовал Зеленскому работать над укреплением международной коалиции в поддержку Украины «ежедневно и системно, а не аврально», и любые инициативы перед оглашением согласовывать с партнерами. По его словам, даже намеки украинской власти о выходе из Минских соглашений будут поводом для «новой эскалации России и избежания ответственности».

Что же касается «красных линий», по мнению экс-президента, это недопустимость любой ревизии «европейского и евроатлантического курса Украины»; никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви; никаких компромиссов в вопросе Крыма, в частности по поставкам воды, и главное — «никаких извинений Путина за его агрессию».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил — в Киеве считают, что президент России Владимир Путин «фактически принял предложение» встретиться с Владимиром Зеленским, и осталось только согласовать технические вопросы. Также в офисе президента Украины заявили, что переговоры Путина и Зеленского могут стать знаковыми и «действительно историческими».