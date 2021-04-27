Вашингтон, 27 апреля 2021, 21:07 — REGNUM Американский патрульный корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Чёрное море, сообщает 27 апреля пресс-служба Шестого флота ВМС США.
Отмечено, что его главной задачей является поддержка союзников по НАТО и региональных партнеров.
Российский Национальный центр управления оборонной (НЦУО) уже сообщил, что за очередным кораблем США следят силы Черноморского флота.
Как сообщало ИА REGNUM, корабли нечерноморских стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море на срок до трех недель, предусмотренный конвенцией Монтре.
Напомним, 27 апреля флагман ЧФ тяжелый гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море для отработки боевых стрельб.
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