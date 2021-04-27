Бишкек, , 21:04 — REGNUM Правление национального банка Киргизии приняло решение повысить учетную ставку с 5,5% до 6,5%. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора 27 апреля.

В нацбанке изменение ключевой ставки в большую сторону объяснили тем, что действие ограничительных мер из-за распространения новых штаммов коронавируса и более медленный процесс вакцинации населения в мире продолжают оказывать сдерживающий эффект на рост мировой экономики.

Вместе с тем, ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия и усиление волатильности на глобальных финансовых рынках являются ключевыми факторами, которые влияют на масштабы восстановления экономик стран-партнеров Киргизии, а значит, и на экономическое развитие республики.

Также отмечается, что в Киргизии наметились тенденции восстановления экономической активности, при этом внутренний спрос остается слабым. Размер реальной заработной платы сократился на 5,3% в январе-феврале 2021 года, а инфляция в годовом выражении составила 8,6%.

При этом одним из факторов восстановления внутреннего потребления выступает позитивная динамика притока денежных переводов в страну, который за январь — февраль 2021 года повысился на 6,4%, составив $254,1 млн (18 млрд 998 млн рублей).