Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Петербург обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения Чемпионата Европы по футболу и готов обеспечить безопасность участников и гостей первенства. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочей встречи 27 апреля с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, согласно решению УЕФА, на стадионе «Санкт-Петербург» в июне-июле 2021 года состоятся семь матчей Евро-2020.

«Петербург располагает инфраструктурой для размещения и тренировок трех дополнительных команд. Она построена к Чемпионату мира 2018 года, находится в хорошем состоянии и будет подготовлена в кратчайшие сроки», — заверил губернатор Петербурга.

В настоящее время предусматрено 50-процентное заполнение стадиона «Санкт-Петербург» и зоны болельщиков. 28 апреля ожидается окончательное утверждение сценария петербургских матчей Евро-2020 со стороны УЕФА.

«Для города обеспечение безопасности участников и гостей Евро-2020 является первостепенным вопросом», — сказал Александр Беглов.

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» будут сыграны следующие встречи:

12 июня: Бельгия — Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша — Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия — Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция — Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия — Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция — Польша, 19:00 мск

2 июля: матч ¼ финала, 19:00 мск.

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