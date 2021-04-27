Бишкек, , 20:57 — REGNUM В связи с большим общественным резонансом президент Киргизии Садыр Жапаров предлагает организовать дополнительное расширенное обсуждение на различных площадках законопроекта об открытии казино на побережье Иссык-Куле. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте также: «Водка тоже харам»: Президент Киргизии хочет открыть казино по всей стране

Жапаров считает, что решая вопрос о возобновлении игорной деятельности на отдельных территориях страны для граждан иностранных государств, необходимо выслушать мнения всех сторон.

При этом президент Киргизии отметил, что если общественность выступит категорически против инициативы по созданию игорных зон и возобновлению работы казино, то он готов воспользоваться своим конституционным правом и наложить вето на этот законопроект в случае его принятия парламентом.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

А 21 апреля 2021 года парламент одобрил в первом чтении законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области», разрешающем создать на побережье Иссык-Куля игорную зону.

Читайте также: В Киргизии депутаты вновь предлагают открыть казино с марихуаной