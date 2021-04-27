Бишкек, , 20:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой задержали столичного жителя, намеревавшегося продать особо крупную партию наркотиков заключенным. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Во время обыска принадлежащего злоумышленнику автомобиля милиционеры обнаружили и изъяли 30 брикетов с гашишем общим весом около 8,3 килограмма.

По имеющейся у правоохранителей информации, задержанный 37-летний бишкекчанин вёз наркотики в одно из исправительных учреждений, где намеревался сбыть их осужденным лицам.

Сейчас следствие пытается установить личности возможных соучастников этого преступления и выяснить, причастны ли к нему сотрудники пенитенциарного учреждения, в которое задержанный пытался доставить наркотики.