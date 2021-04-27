Валенсия, Испания, , 20:47 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, портал El Gol Digital сообщил об интересе «Валенсии» к нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.

По данным источника, трансфер иранского футболиста зависит от того, уйдет ли из «Валенсии» нападающий Макси Гомес, переход которого может принести клубу 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Азмун попал в сферу интересов «Арсенала» и «Ювентуса».

В текущем розыгрыше РПЛ форвард «Зенита» принял участие в 22 матчах и отличился в них 18 (16+2) очками по системе «гол+пас».