Москва, , 07:44 — REGNUM Хасан Талибович Иванов (1918−1972) был призван в 1939 году. Воевал в советско-финскую. В июле 1941 года после ранения молодого человека направили на курсы младших лейтенантов Ленинградского фронта. После окончания, несмотря на протесты Иванова, он был оставлен на них в качестве преподавателя.

Хасан Талибович Иванов

На фронт Хасан Талибович вернулся лишь в 1944 году командиром роты 133-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии в 21-й армии. В сентябре за освобождение Эстонии был награжден орденом Красной Звезды.

В следующем году в звании старшего лейтенанта отличился в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции (12 января — 3 февраля 1945 г.). 24 января его рота первой форсировала Одер в районе города Оппельн (ныне Ополе, Польша). Бойцы под командованием Иванова удержали плацдарм, уничтожив восемь САУ и около 100 гитлеровцев. Сам Хасан Талибович был тяжело ранен в ногу двумя разрывными пулями.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года о присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5386) застал Иванова в госпитале, где ему ампутировали ногу.

В 1946 году вернулся в родной Нальчик. Несмотря на инвалидность, много работал. Сначала директором Кабардинского историко-краеведческого музея, затем уполномоченным по делам религиозных культов по Кабардинской АССР, позднее возглавлял управление по охране государственных тайн в печати.

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