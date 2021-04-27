Москва, 27 апреля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Цифровая образовательная среда была разработана с учетом практики домашнего обучения и опыта пандемии и направлена на увеличение качества образования. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на круглом столе «Государственные задачи и инициативы в системе образования», организованном институтом «Эврика» в рамках сетевой межрегиональной конференции «Эврика — Авангард-2021» 26 апреля 2021 года.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

При этом на первое место министр ставит систему образования. Для развития этой системы министерство создало отечественную замену Zoom — «Сферум». Преимуществом этой ВКС-платформы министерство считает возможность подключения родителей к родительскому собранию в том случае, если они не могут присутствовать на нём лично, но должны реализовывать эту возможность для того, чтобы вместе со школой формировать общие ценности и цели.

Также развить систему образования, по мнению Сергей Кравцова, должны помочь социальные сети, влияние которых на воспитание, по озвученным министром результатам опроса родителей, составляет 58%. «Мы должны ответить на этот серьёзный вызов», — сказал министр просвещения.

Поэтому министерство создало свою социальную сеть на базе популярной сети «ВКонтакте», в которой размещен проверенный контент в соответствии с возрастом ребенка.

Говоря о подготовке учителей, Сергей Кравцов отметил, что она должна быть максимально практикоориентированная, а зарплату учителей необходимо довести до минимального прожиточного минимума.

По словам самого же министра, 700 тысяч российских учителей работают на зарплату ниже прожиточного минимума — за 4000 или 6000 рублей.

В планах министерства просвещения, озвученных Сергеем Кравцовым, пересмотр стандартов образования с точки зрения их большей эффективности, подготовка советников директоров школ по воспитательной работе, которые будут прививать детям любовь к Родине и здоровому образу жизни, ведь 78% родителей поставили здоровье детей на первое место, а качество образования — на второе.

Один из участников круглого стола в общем чате так прокомментировал слова министра о приоритете здоровья детей над качеством образования: «То, что родители на первое место ставят здоровье детей — это прежде всего сигнал о неэффективности используемых технологий образования. Издержки (временные, психологические …) уже невозможно оправдать ничем…»

Иван Шилов ИА REGNUM Разрушение образования

Своими мыслями по поводу выступления Сергея Кравцова на круглом столе поделилась Илона Менькова, лидер Общественного движения «Родители Москвы», выступающего против антинаучной и ничем не обоснованной цифровой трансформации образования:

«Удивительное рядом… Министр Кравцов говорит о приоритете здоровья детей, внедряя технологии, которые доказано вредят как их физическому, так и психическому здоровью. Родители возмущены тем, что вместо внедрения действительно эффективных и проверенных здоровьесберегающих технологий Министерство просвещения и другие органы в сфере образования всеми силами проталкивают под сомнительными предлогами электронные платформы, соцсети и киберспорт, в то время как родители стараются, напротив, стимулировать детей к живому общению со сверстниками и к занятиям настоящим спортом. Нас искренне огорчает, что скрывается истинное положение дел и последствия годового дистанта. В вышестоящих над школами органах никто не говорит о проблемах и не собирается их решать! Большое количество детей потеряли мотивацию к учёбе, кто-то бросил спорт и дополнительное образование — какой может быть футбол, хореография или изобразительное искусство на дистанте? У множества детей колоссально снизилась успеваемость, но и это тщательно скрывается. Хотелось бы, чтобы были обнародованы открыто результаты пробных ЕГЭ/ОГЭ, чтобы стало ясно, что все эти дистанционные технологии являются профанацией и не имеют ничего общего с качественным обучением. Однако чиновники от образования рапортуют об обратном, убеждая нас в успешном применении электронных дистанционных технологий, притом что мы, родители, эту «эффективность» видели своими глазами и пожинаем её результаты, то есть лечим глаза, спины и психику наших детей и наверстываем вместе с ними учебный курс по сей день.

Колоссальные средства — десятки миллиардов рублей — расходуются в России на цифровизацию образования, на создание различных цифровых образовательных платформ с недоказанной пользой для детей. При этом министр просвещения не стесняясь говорит о том, что многие учителя в стране получают зарплату ниже прожиточного минимума. Как такое возможно в гуманном, демократическом государстве? В первую очередь, необходимо позаботиться о людях, деньги налогоплательщиков нужно расходовать на достойные зарплаты учителям, а не выдавливать их из профессии и не унижать нищенской зарплатой.

И снова от Министерства просвещения мы слышим призыв детей в соцсети! Что же происходит? Давайте разберёмся. До пандемии и родителям, и учителям было очевидно, что соцсети вредны для детей, школы, департаменты, ведомства призывали родителей ограничивать потребление детьми подобного контента, который несёт очевидный вред. А сегодня те же органы власти всеми правдами и неправдами тянут детей в сеть. Этому есть единственное объяснение. Образование — это многомиллиардный рынок с огромным потенциалом для перекачивания капитала из сферы образования в IT сферу, а псевдообразовательные цифровые интернет-продукты — это часть высоколиквидного товара на этом рынке. В качестве кого выступает Министерство просвещения на этом рынке?»