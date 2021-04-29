Москва, 29 апреля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Петр Федорович Еромасов (1911−1963) до войны был летчиком гражданской авиации. На фронте он сохранил специальность.

Петр Федорович Еромасов

В звании старшего лейтенанта командовал транспортным самолетом 1-й авиационной транспортной дивизии Военно-воздушных сил Красной армии.

Совершал вылеты в глубокие вражеские тылы, в том числе в Германию, Румынию, Финляндию, Венгрию, Польшу, на оккупированные советские территории.

16 ноября 1942 года в воздушном бою Еромасов получил ранение, а при аварийной посадке сломал обе ноги, после чего длительное время находился в госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1943 года старший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 905).

После выхода из госпиталя 17 июля Петр Федорович вернулся в строй.

С 10 июля 1944 года Еромасов командовал авиационной группой особого назначения по оказанию помощи Народно-освободительной армии Югославии. 18 сентября принял участие в эвакуации ее штаба с острова Вис.

Всего группа под его руководством совершила 903 рейса в Югославию.

Победу Еромасов встретил в звании майора. За время войны он совершил около 60 вылетов на линию фронта и 138 в тыл противника. Был также награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, югославским орденом Партизанская звезда 1-й степени.

Выйдя в отставку, жил в Москве, работал сначала командиром авиаотряда во Внуково, а затем заместителем начальника Управления международных воздушных сообщений Министерства гражданской авиации СССР.