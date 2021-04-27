Киев, , 20:38 — REGNUM Все последние недели российская армия возле границы училась совершать нападение на Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для программы BBC HARDtalk.

Фрагменты интервью вечером 27 апреля цитируют центральные украинские СМИ.

Дипломат подчеркнул, что нынешний отвод российских войск от границы Украины совершенно не означает полной деэскалации ситуации. По его словам, Украине удалось добиться отвода лишь благодаря поддержке партнеров, но Россия может снова начать свои учения возле границы.

«На этот раз мы одержали победу, сделали шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угроза исчезла, что они не будут пытаться повторить это… То, что мы видели за последние недели — это были просто тренировками, но мы увидели, для чего они тренировались», — заявил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Сразу после этого целый ряд украинских политиков объявили завершение учений в России победой Киева и Запада.