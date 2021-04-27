Стокгольм, , 21:40 — REGNUM С 23 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 45 человек. Такие данные 27 апреля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 968 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 953 254 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 14 911 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 2 288 269 человек, вторую — 730 997 человек.

По состоянию на 27 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 390 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 836 пациентов.

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